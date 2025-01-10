Вимагали у підприємця ₴370 тисяч: на Одещині затримали двох підозрюваних

Затримання підозрюваних у вимагательстві. Фото: Нацполіція Одещини

На Одещині правоохоронці затримали жителя Рені та його спільника, яких підозрюють у вимаганні 370 тисяч гривень вигаданого боргу у місцевого підприємця.

За інформацією Нацполіції Одещини, затриманий 38-річний чоловік, і раніше мав проблеми із законом і відбував покарання. Його підозрюють у створенні злочинного угруповання. У кримінальних колах він позиціонував себе, як «смотрящий» за містом Рені.

Учасники групи тривалий час тероризували місцевих жителів і підприємців, змушуючи їх «платити за спокій».

«За спокійне ведення бізнесу чи життя в Рені люди повинні були сплачувати певний відсоток. У тих, хто не погоджувався на «правила» криміналітету, з’являлися проблеми на кшталт неіснуючих боргів, викрадення авто, фізичного насилля», — говориться у повідомленні.

Зазначається, що одним із епізодів діяльності угруповання стало вимагання коштів у місцевого підприємця. Зловмисники заманили чоловіка в будинок під приводом доставки води, побили його і вимагали сплатити 1,5 тисячі доларів. Пізніше сума «боргу» зросла до 370 тисяч гривень. Погрозами злочинці змусили потерпілого написати боргову розписку.

У середу, 8 січня, підозрюваного та його спільник затримали. Поліція зібрала докази їхньої причетності до цього та інших злочинів.

Затримання підозрюваних у вимагательстві. Фото: Нацполіція Одещини Затримання підозрюваних у вимагательстві. Фото: Нацполіція Одещини Затримання підозрюваних у вимагательстві. Фото: Нацполіція Одещини

Найближчим часом суд розглядатиме клопотання про тримання під вартою для затриманих. Підозрюваному організатору загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, триває розгляд кримінального провадження, в якому підозрюваний та ще четверо осіб обвинувачуються у нанесенні тілесних ушкоджень, викраденні автомобіля та хуліганстві.

Раніше, СБУ затримала жінку, яка обіцяла родині полоненого захисника Азовсталі допомогти повернути його додому та вимагала майже один мільйон гривень за «прискорення» цього процесу.