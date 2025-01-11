У Миколаєві загорівся автомобіль, ніхто не постраждав

Рятувальники загасили автомобіль, який загорівся у Миколаєві 11-го січня 2025 року. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Сьогодні у центрі Миколаєва загорівся автомобіль ВАЗ-2199. Попередньо автівка зайнялась під час прогрівання, ніхто не постраждав.

Як повідомили в ДСНС в Миколаївській області, на місце виїхали вісім вогнеборців та два спецавтомобіля. Пожежу на площі 3 кв.м оперативно загасили. Наразі встановлюються причини займання.

Нагадаємо, що 10 січня на Миколаївщині згорів сарай. Місцеві вогнеборці, які виїхали на місце, встановили, що найімовірніше займання виникло через коротке замкнення електромережі.