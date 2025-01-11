У Миколаєві загорівся автомобіль, ніхто не постраждав
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
12:43, 11 січня, 2025
-
Сьогодні у центрі Миколаєва загорівся автомобіль ВАЗ-2199. Попередньо автівка зайнялась під час прогрівання, ніхто не постраждав.
Як повідомили в ДСНС в Миколаївській області, на місце виїхали вісім вогнеборців та два спецавтомобіля. Пожежу на площі 3 кв.м оперативно загасили. Наразі встановлюються причини займання.
Нагадаємо, що 10 січня на Миколаївщині згорів сарай. Місцеві вогнеборці, які виїхали на місце, встановили, що найімовірніше займання виникло через коротке замкнення електромережі.
Останні новини про: ДСНС