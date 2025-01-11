$10 тисяч за поїздку: на Одещині прикордонники зупинили авто з чоловіками, які хотіли втекти до Молдови
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- Світлана Іванченко
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16:56, 11 січня, 2025
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На Одещині прикордонники затримали одинадцять чоловік, їх підозрюють у намаганні незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.
Як зазначили у ДПСУ, чоловіки планували незаконно залишити країну, а за допомогою звернулися до організатора в телеграм-каналі. За надані послуги кожен мав заплатити від семи до десяти тисяч доларів. Кошти потрібно було перевести на криптогаманець.
Повідомляється, що тепер водію загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирам — адміністративна.
Нагадаємо, що за одну добу правоохоронці провели 600 обшуків у 22 регіонах України. У рамках операції підозру оголосили 60 особам. Їх звинувачують в організації схем незаконного перетину кордону для військовозобов’язаних.
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