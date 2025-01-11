Незаконний перетин кордону: за добу в Україні провели 600 обшуків, оголосили — 60 підозр

Затримання підозрюваних у схемах незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Фото: Нацполіція

За одну добу правоохоронці провели 600 обшуків у 22 регіонах України. У рамках операції підозру оголосили 60 особам. Їх звинувачують в організації схем незаконного перетину кордону для військовозобов’язаних.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, серед підозрюваних є як організатори, так і рядові виконавці. Деякі з них — керівники державних установ різного рівня. Серед виявлених схем: переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоров'я, фіктивні внесення в інформаційну систему «Шлях».

«Вони пропонували військовозобов’язаним різні схеми перетину кордону. Наприклад, отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку чи зробити підробні документи, що надають право виїзду за кордон. Серед найпопулярніших пропозицій — перейти кордон поза межами пунктів пропуску — лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі», — говориться у повідомленні.

Зазначається, що потенційних клієнтів підшукували через знайомих та закриті телеграм-канали. Вартість таких «послуг» коливалася від 5 до 22 тисяч доларів, залежно від обраного способу. Отримані кошти легалізували через купівлю автомобілів, нерухомості або виводили в офшори.

Затримання підозрюваних у схемах незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Фото: Нацполіція Затримання підозрюваних у схемах незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Фото: Нацполіція Затримання підозрюваних у схемах незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Фото: Нацполіція

Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених за 2024 рік, фальшиві документи, печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті.

За незаконні дії 60 підозрюваним загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

У відомстві повідомили, що завершили перший етап спецоперації, досудове розслідування триває.

Затримання підозрюваних у схемах незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Фото: Нацполіція Затримання підозрюваних у схемах незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Фото: Нацполіція Затримання підозрюваних у схемах незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у 2024 році 120 посадовців отримали підозру у організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Серед фігурантів: працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.