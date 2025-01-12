За два роки з постійно обстрілюваних громад Херсонщини евакуювали 49 тисяч людей

За два роки з постійно обстрілюваних російськими військами населених пунктів Херсонської області вдалося евакуювати майже 49 тисяч людей.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

За його словами, серед евакуйованих близько 6,7 тисяч дітей та 475 маломобільних громадян.

«Якщо ви мешкаєте у громаді, яку російські війська постійно криють вогнем, зробіть вибір на користь евакуації. Врятуйте себе і своїх близьких. Ми готові вам допомогти з виїздом та розміщенням», — сказав заступник очільника області.

Він зазначив, що всі бажаючі евакуюватися можуть звертатися до обласного контакт-центру: 0800-101-102 або 0800-33-09-51.

Наслідки обстрілів Херсонщини. Архівні фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів Херсонщини. Архівні фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів Херсонщини. Архівні фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів Херсонщини. Архівні фото: Нацполіція

Нагадаємо, що тільки минулого року «Укрзалізниця» евакуювала понад 30 тисяч людей. Більша частина пасажирів — вразливі групи, особи з інвалідністю, літні люди, пасажири з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії.