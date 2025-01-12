Внаслідок атаки російського дрону в Херсоні постраждали дві людини

Сьогодні вранці, 13 січня, в Херсоні внаслідок російської атаки з дрону постраждали двоє місцевих мешканців.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що близько дев'ятої години ранку окупанти скинули вибухівку з дрону на 57-річну жінку. В результаті вибуху вона отримала уламкове поранення ноги та вибухову травму. Постраждалу доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Незабаром після цього до медиків звернувся ще один херсонець — 62-річний чоловік, у якого діагностували мінно-вибухову травму та поранення плеча. Стан – легкий.

Нагадаємо, російські війська протягом доби 12 січня обстріляли 46 населених пунктів у Херсонській області, внаслідок чого загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.