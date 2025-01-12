Через обстріл частина Херсона залишилася без електроенергії, архівне фото: «МикВісті»

Унаслідок обстрілу російськими військами Дніпровського району Херсона пошкоджено електромережу.

Як повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, близько 22 тисяч 900 точок обліку залишилися без електропостачання.

Наразі спеціалісти проводять аварійно-відновлювальні роботи.

«Аварійно-відновлювальні роботи спеціалістами вже ведуться. Про заживлення споживачів повідомимо додатково», – додав Роман Мрочко.

Нагадаємо, російські війська протягом доби 12 січня обстріляли 46 населених пунктів у Херсонській області, внаслідок чого загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.