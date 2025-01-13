Колишнього журналіста з Херсону підозрюють у колабораціонізмі. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Колишньому журналісту з Херсону заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності, виправданні збройної агресії Росії та посяганні на територіальну цілісність України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Як зазначили у обласній прокуратурі, у 2022 році підозрюваний пішов на співпрацю з окупаційною владою. Він очолив так звану «об’єднану редакцію» окупаційної газети «Надднепрянская правда», а також керує випуском ще п’яти місцевих видань окупаційної влади.

Чоловік зареєстрував редакцію за російським законодавством, організовує роботу видань та підбирає кадри. Він поширює матеріали, які виправдовують російську агресію проти України та легітимізують окупацію Херсонщини.

Окрім того, підозрюваний у пропагандистському відео закликав жителів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області брати участь у незаконних виборах президента РФ.

Нагадаємо, що правоохоронці обвинувачують двох жительок Херсонщини в організації та проведенні незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території регіону.