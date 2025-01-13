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Хабар $2,5 тисячі: на Одещині митника підозрюють у корупції

Затримання митника, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратураЗатримання митника, якого підозрюють у корупції. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють у корупції в.о. начальника відділу митного оформлення одного з постів Одеської митниці. 

За даними слідства, підозрюваний, використовуючи своє службове становище, вимагав хабар від підприємця за безперешкодне ввезення автомобільних запчастин через митний контроль.

Вартість такої «послуги» становила від 50 до 100 доларів за кожну одиницю товару. Загалом посадовець отримав 2,5 тисячі доларів. Під час отримання другої частини хабара у 1,5 тисячі доларів його затримали.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а також відсторонив його від посади.

Раніше повідомлялось, що співробітника Миколаївського районного ТЦК підозрюють у організації схеми ухилення від мобілізації.

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