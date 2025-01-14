Через російські обстріли на Херсонщині за добу поранені 9 людей

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

Російські війська минулої доби обстріляли 34 населені пункти Херсонщини. Поранені дев'ятеро людей.

Про це вранці 14 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами внаслідок влучань по житлових кварталах та соціальній інфраструктурі пошкоджені багатоповерховий і сім приватних будинків, господарчі споруди та автомобілі.

Також 13 січня росіяни обстрілювали й Миколаївську область. Внаслідок артилерійського обстрілу було пошкоджено будинок у селі Солончаки Куцурубської громади.