СБУ затримала підозрювану у підготовці теракту на Одещині

В Одеській області затримали підозрювану у підготовці підриву. Фото: СБУ

В Одеській області затримали підозрювану у підготовці підриву адмінбудівлі підрозділу Збройних сил України та припаркованого поруч автомобіля.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За матеріалами справи, підозрюваною є 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині. За даними правоохоронців, її завербували двоє представників російських спецслужб.

Також за даними СБУ, дівчина приїхала в Одеську область, орендувала там квартиру і там власноруч виготовила вибухівку.

«Основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. При цьому для здійснення максимального ураження агентка начинила його гайками, а для дистанційної детонації — спорядила мобільний телефон», — йдеться у повідомленні.

Дівчину затримала після закладання вибухівки. Їй оголосили підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Вона перебуває під вартою. Дівчині загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Одесі затримали 31-річного командира військової частини. Його підозрюють у вимаганні та отриманні понад 400 тисяч гривень від своїх підлеглих із їхніх бойових виплат.