На Херсонщині через атаки дронів постраждали ще троє людей, фото: Сухопутні війська

У Херсонській області від дронових атак постраждали ще дві людини: у селищі Текстильному — 58-річний чоловік, а у місті Берислав — 88-річна жінка, яку госпіталізували у тяжкому стані.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

«Російські війська атакували з БпЛА цивільну автівку у Текстильному. Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб 58-річний чоловік дістав вибухову травму та гостру реакцію на стрес», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалому надали медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Також у місті Берислав, зазначили в ОВА, росіяни атакували з дрона 88-річну місцеву жительку, яку госпіталізували у тяжкому стані. У жінки діагностували вибухову травму, контузію та відкритий перелом кістки стегна. Лікарі борються за її життя.

Крім цього, до лікарні звернувся чоловік, який вчора ввечері постраждав через атаку російського дрона у Бериславі, пізніше написали у Херсонській ОВА.

Зазначається, що у 59-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму, контузію, поранення грудини, живота та руки. Він знаходиться у лікарні.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби обстріляли 34 населені пункти Херсонщини. Поранені дев'ятеро людей.