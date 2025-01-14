  • вівторок

    14 січня, 2025

  • 0.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 0.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині через атаки дронів постраждали ще троє людей

На Херсонщині через атаки дронів постраждали ще троє людей, фото: Сухопутні військаНа Херсонщині через атаки дронів постраждали ще троє людей, фото: Сухопутні війська

У Херсонській області від дронових атак постраждали ще дві людини: у селищі Текстильному — 58-річний чоловік, а у місті Берислав — 88-річна жінка, яку госпіталізували у тяжкому стані.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

«Російські війська атакували з БпЛА цивільну автівку у Текстильному. Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб 58-річний чоловік дістав вибухову травму та гостру реакцію на стрес», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалому надали медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Також у місті Берислав, зазначили в ОВА, росіяни атакували з дрона 88-річну місцеву жительку, яку госпіталізували у тяжкому стані. У жінки діагностували вибухову травму, контузію та відкритий перелом кістки стегна. Лікарі борються за її життя.

Крім цього, до лікарні звернувся чоловік, який вчора ввечері постраждав через атаку російського дрона у Бериславі, пізніше написали у Херсонській ОВА.

Зазначається, що у 59-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму, контузію, поранення грудини, живота та руки. Він знаходиться у лікарні.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби обстріляли 34 населені пункти Херсонщини. Поранені дев'ятеро людей.

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріл Миколаївщини за добу: ППО збила чотири «Шахеди», в одному із сіл пошкоджено будинок
Через російські обстріли на Херсонщині за добу поранені 9 людей
На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась на 23,4%
Реклама

Читайте також:

новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась на 23,4%

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко
новини

Підлітки з Миколаївщини отримали $25 тис. на соціальні проєкти у постраждалих громадах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві створять реєстр проєктів відновлення пошкодженого війною майна

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві пройшла акція проти обрізки платанів на Соборній: звернення містян передадуть міськраді та Міндовкіллю

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась на 23,4%
Через російські обстріли на Херсонщині за добу поранені 9 людей
Обстріл Миколаївщини за добу: ППО збила чотири «Шахеди», в одному із сіл пошкоджено будинок

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась на 23,4%

Перші тролейбуси до Матвіївки: у Миколаєві тестують новий маршрут

2 години тому

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко

Головне сьогодні