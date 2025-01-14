На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась на 23,4%

За 9 місяців 2024 року кількість обстрілів на Херсонщині збільшилась на на 23,4%. Фото:

За 2024 рік кількість зруйнованих і пошкоджених об’єктів на Херсонщині зросла на 23,4%, через постійні обстріли з боку російських військ.

Про це йдеться у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2025 рік, пишуть «МикВісті».

За підсумками року загальна кількість таких об’єктів досягла 30 445.

Ці руйнування спричинили величезну кількість відходів. Для того, щоб зберігати сміття від руйнацій, на території 17 деокупованих громад вже облаштовано 67 спеціальних майданчиків, загальна площа яких складає більше 114 гектарів. На цих майданчиках наразі зібрано майже 180 тисяч тонн будівельного сміття.

Надалі планується переробити ці відходи, щоб використовувати їх при відновленні зруйнованої інфраструктури.

Нагадаємо, що з початку 2025 року російські війська близько 650 разів атакували Херсонську область безпілотниками.

Наприкінці грудня 2024 року, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляв, що область готова прийняти жителів Херсона у разі необхідності евакуації та надати їм усю необхідну допомогу.