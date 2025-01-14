В Одесі правоохоронці зірвали продаж рідкісного артефакту на інтернет-аукціоні

Артефакт, яких хотіли продати на аукціоні. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі правоохоронці запобігли спробі продати унікальну фібулу I–II століття, виставлену на інтернет-аукціоні за початковою ціною 170 тисяч гривень. Рідкісний артефакт вилучили та передали на експертизу для підтвердження автентичності.

Як повідомили у пресслужба Одеської обласної прокуратури, житель міста намагався реалізувати артефакт, характерний для германських культур Центральної Європи, пов’язаний із Маркоманськими війнами Римської імперії.

Оперативні дії правоохоронців в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура Артефакт, яких хотіли продати на аукціоні. Фото: Одеська обласна прокуратура

На платформі «Violity» фібулу виставили як лот під назвою «Золотая фибула Меровингов варвары 18,6 грамм двухпластинчатая». Цей факт незаконного продажу виявив представник Національного музею історії України, який і звернувся до прокуратури із відповідною заявою.

Правоохоронці знайшли продавця та вилучили фібулу. Наразі призначено мистецтвознавчу експертизу, після завершення якої артефакт передадуть до фондів Національного музею історії України. Досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження.

Раніше повідомлялось, що київські митники конфіскували сотню археологічних знахідок VIII століття до нашої ери — ХІІІ століття нашої ери. Артефакти намагалися переправити у двох міжнародних поштових відправленнях до Німеччини.