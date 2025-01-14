В Одесі правоохоронці зірвали продаж рідкісного артефакту на інтернет-аукціоні
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- Світлана Іванченко
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17:50, 14 січня, 2025
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В Одесі правоохоронці запобігли спробі продати унікальну фібулу I–II століття, виставлену на інтернет-аукціоні за початковою ціною 170 тисяч гривень. Рідкісний артефакт вилучили та передали на експертизу для підтвердження автентичності.
Як повідомили у пресслужба Одеської обласної прокуратури, житель міста намагався реалізувати артефакт, характерний для германських культур Центральної Європи, пов’язаний із Маркоманськими війнами Римської імперії.
На платформі «Violity» фібулу виставили як лот під назвою «Золотая фибула Меровингов варвары 18,6 грамм двухпластинчатая». Цей факт незаконного продажу виявив представник Національного музею історії України, який і звернувся до прокуратури із відповідною заявою.
Правоохоронці знайшли продавця та вилучили фібулу. Наразі призначено мистецтвознавчу експертизу, після завершення якої артефакт передадуть до фондів Національного музею історії України. Досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження.
Раніше повідомлялось, що київські митники конфіскували сотню археологічних знахідок VIII століття до нашої ери — ХІІІ століття нашої ери. Артефакти намагалися переправити у двох міжнародних поштових відправленнях до Німеччини.
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