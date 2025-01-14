  • вівторок

    14 січня, 2025

  • Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі правоохоронці зірвали продаж рідкісного артефакту на інтернет-аукціоні

Артефакт, яких хотіли продати на аукціоні. Фото: Одеська обласна прокуратураАртефакт, яких хотіли продати на аукціоні. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі правоохоронці запобігли спробі продати унікальну фібулу I–II століття, виставлену на інтернет-аукціоні за початковою ціною 170 тисяч гривень. Рідкісний артефакт вилучили та передали на експертизу для підтвердження автентичності.

Як повідомили у пресслужба Одеської обласної прокуратури, житель міста намагався реалізувати артефакт, характерний для германських культур Центральної Європи, пов’язаний із Маркоманськими війнами Римської імперії. 

Оперативні дії правоохоронців в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратураОперативні дії правоохоронців в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура
Артефакт, яких хотіли продати на аукціоні. Фото: Одеська обласна прокуратураАртефакт, яких хотіли продати на аукціоні. Фото: Одеська обласна прокуратура

На платформі «Violity» фібулу виставили як лот під назвою «Золотая фибула Меровингов варвары 18,6 грамм двухпластинчатая». Цей факт незаконного продажу виявив представник Національного музею історії України, який і звернувся до прокуратури із відповідною заявою.

Правоохоронці знайшли продавця та вилучили фібулу. Наразі призначено мистецтвознавчу експертизу, після завершення якої артефакт передадуть до фондів Національного музею історії України. Досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження.

Раніше повідомлялось, що київські митники конфіскували сотню археологічних знахідок VIII століття до нашої ери — ХІІІ століття нашої ери. Артефакти намагалися переправити у двох міжнародних поштових відправленнях до Німеччини.

Останні новини про: Незаконний продаж

У Миколаєві викрили незаконний продаж ялинок
На Одещині викрили незаконне виробництво одягу: вилучили товару на ₴50 млн
У Миколаєві чоловік перевозив 170 кг риби без документів: справу передали до суду
Реклама

Читайте також:

новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко
новини

Підлітки з Миколаївщини отримали $25 тис. на соціальні проєкти у постраждалих громадах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві створять реєстр проєктів відновлення пошкодженого війною майна

Аліна Квітко

Останні новини про: Незаконний продаж

У Миколаєві чоловік перевозив 170 кг риби без документів: справу передали до суду
На Одещині викрили незаконне виробництво одягу: вилучили товару на ₴50 млн
У Миколаєві викрили незаконний продаж ялинок

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась на 23,4%

Перші тролейбуси до Матвіївки: у Миколаєві тестують новий маршрут

2 години тому

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко

Головне сьогодні