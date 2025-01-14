Жителів Херсонщини шахраї ошукали майже ₴68 тисяч

Жінка тримає у раках телефон та банківську картку. Ілюстративне фото: Getty Images

Мешканці Херсонської області стали жертвами шахраїв, втративши майже 68 тисяч гривень через різноманітні шахрайські схеми.

У Нацполіції області розповіли про випадки ошукання та порадили, як уникнути подібних ситуацій.

Так, житель Антонівки втратив 21 тисячу гривень, намагаючись отримати нібито державну допомогу. Він перейшов за фальшивим посиланням та ввів код, який надійшов на його телефон. Після цього з картки зникли всі кошти.

Ще одним потерпілим став 43-річний чоловік, який намагався придбати автомобіль. Він перевів продавцю 30 тисяч гривень передоплатою, після чого оголошення зникло, а шахрай перестав відповідати на дзвінки.

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Також постраждала 29-річна жінка, яка отримала повідомлення в месенджері від «родича» з проханням позичити гроші. Вона переказала 17 тисяч гривень на вказаний рахунок, а згодом з’ясувала, що сторінку родича взломали.

За всіма фактами розпочали кримінальні провадження за статтею шахрайство.

В поліції порадили як убезпечити себе від шахраїв:

Перевіряйте інформацію про соціальні виплати виключно через офіційні джерела. Не переходьте за невідомими посиланнями.

Перед переказом грошей друзям або знайомим обов’язково перевіряйте інформацію — зателефонуйте особисто.

Уникайте передоплати за товари, обирайте післясплату та намагайтеся зустрічатися з продавцем особисто.

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні відкрили майже 65 тисяч кримінальних проваджень за фактами шахрайства, що на 21% менше, ніж у 2023 році. До суду доходить майже кожна четверта справа.