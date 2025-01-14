На Херсонщині загинули двоє поліцейських-вибухотехніків із Запоріжжя

Сьогодні, 14 січня, під час виконання службових обов'язків на Херсонщині загинули двоє запорізьких поліцейських-вибухотехніків: 30-річний Олексій Сафонов та 36-річний Ілля Дергільов.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Запорізької області.

Загиблі поліцейські-вибухотехніки. Фото: Нацполіції Запорізької області Загиблі поліцейські-вибухотехніки. Фото: Нацполіції Запорізької області

Зазначається, що під час розмінування в одному із сіл Білозерської територіальної громади на Херсонщині сталася детонація. Правоохоронці отримали смертельні поранення.

«Колектив поліції Запоріжжя зазнав непоправних втрат. Під час розмінувальних робіт в одному із сіл Білозерської територіальної громади на Херсонщині загинули двоє працівників управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області. Колектив поліції Запоріжжя висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять. Назавжди в строю», — говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що через російську атаку 17 листопада 2024 року в Одеській області загинули двоє працівників підстанції «Укренерго».