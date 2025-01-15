Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині, загинула медсестра

Антонівка у Херсоні, фото: depo.ua

У передмісті Херсона, в селищі Антонівка, внаслідок російського обстрілу загинула медсестра місцевої амбулаторії.

Їй було 56 років, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Росіяни обірвали життя медпрацівниці на Херсонщині», — йдеться в повідомленні.

Олександр Прокудін висловив співчуття рідним і близьким вбитої.

Нагадаємо, що російські війська кожен день обстрілюють Херсонську область. Минулої доби, 14 січня, вони завдали ударів по 37 населених пунктах Херсонщини, внаслідок чого поранення дістали семеро людей.