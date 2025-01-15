Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині, загинула медсестра
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
10:00, 15 січня, 2025
-
У передмісті Херсона, в селищі Антонівка, внаслідок російського обстрілу загинула медсестра місцевої амбулаторії.
Їй було 56 років, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Росіяни обірвали життя медпрацівниці на Херсонщині», — йдеться в повідомленні.
Олександр Прокудін висловив співчуття рідним і близьким вбитої.
Нагадаємо, що російські війська кожен день обстрілюють Херсонську область. Минулої доби, 14 січня, вони завдали ударів по 37 населених пунктах Херсонщини, внаслідок чого поранення дістали семеро людей.
Останні новини про: Війна в Україні