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Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині, загинула медсестра

Антонівка у Херсоні, фото: depo.uaАнтонівка у Херсоні, фото: depo.ua

У передмісті Херсона, в селищі Антонівка, внаслідок російського обстрілу загинула медсестра місцевої амбулаторії.

Їй було 56 років, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Росіяни обірвали життя медпрацівниці на Херсонщині», — йдеться в повідомленні.

Олександр Прокудін висловив співчуття рідним і близьким вбитої.

Нагадаємо, що російські війська кожен день обстрілюють Херсонську область. Минулої доби, 14 січня, вони завдали ударів по 37 населених пунктах Херсонщини, внаслідок чого поранення дістали семеро людей.

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