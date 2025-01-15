У Південноукраїнську голову ОСББ оштрафували за самовільний зруб дерев

Працівники «Миколаївських парків» обрізають платани по вулиці Соборній у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У Південноукраїнську голову ОСББ оштрафували за незаконний зруб дерев біля будинку та зобов’язали відшкодувати завдані збитки.

Як повідомили у Держекоінспекції, до них звернулися мешканці міста. Під час перевірки екоінспектор встановив, що на зруб вишень біля будинку на вулиці Набережній не було жодних дозвільних документів.

«Цей випадок став уже другим подібним порушенням у місті. Голова ОСББ не мав необхідних документів, визначених Порядком видалення дерев і кущів в населених пунктах України», — зазначили у відомстві.

За порушення керівника ОСББ оштрафували на 510 гривень, а також зобов’язали сплатити суму збитків, розраховану згідно з таксами для визначення шкоди, заподіяної зеленим насадженням у населених пунктах.

Наслідки самовільного зрубу дерев у Південноукраїнську. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що у Південноукраїнську голова ОСББ заплатить штраф за самовільну вирубку акації.