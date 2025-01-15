У Південноукраїнську голову ОСББ оштрафували за самовільний зруб дерев
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- Світлана Іванченко
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19:39, 15 січня, 2025
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У Південноукраїнську голову ОСББ оштрафували за незаконний зруб дерев біля будинку та зобов’язали відшкодувати завдані збитки.
Як повідомили у Держекоінспекції, до них звернулися мешканці міста. Під час перевірки екоінспектор встановив, що на зруб вишень біля будинку на вулиці Набережній не було жодних дозвільних документів.
«Цей випадок став уже другим подібним порушенням у місті. Голова ОСББ не мав необхідних документів, визначених Порядком видалення дерев і кущів в населених пунктах України», — зазначили у відомстві.
За порушення керівника ОСББ оштрафували на 510 гривень, а також зобов’язали сплатити суму збитків, розраховану згідно з таксами для визначення шкоди, заподіяної зеленим насадженням у населених пунктах.
Нагадаємо, що у Південноукраїнську голова ОСББ заплатить штраф за самовільну вирубку акації.
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