Голова ОСББ у Південноукраїнську заплатить штраф за самовільну вирубку акації

Працівники «Миколаївських парків» обрізають платани по вулиці Соборній у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У Південноукраїнську біля одного з житлових будинків незаконно спиляли дерево. Голову ОСББ, який ініціював це, зобов’язали сплатити штраф 510 гривень та компенсувати завдані збитки.

Як повідомили у Держекоінспекції, інцидент стався біля будинку 3-А на бульварі Квітковому. Голова ОСББ наказав спиляти акацію з діаметром стовбура 21 см, не маючи жодних дозвільних документів на це.

Екологи зафіксували правопорушення та притягнули його до відповідальності.

Нагадаємо, що вівторок, 7 січня, працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу.

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому.

Вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм.