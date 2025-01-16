Російська армія обстріляла 36 населених пунктів Херсонщини: є загиблі та поранені

Російський снаряд у Херсоні, архівне фото Херсонської ОВА

Російські війська минулої доби, 15 січня, обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області, через що загинули троє людей, 10 отримали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджені багатоповерхівка та 14 приватних будинків, фермерське господарство, маршрутний автобус і приватні автомобілі.

Через російську агресію троє людей загинули, ще 10 дістали поранення, наголосив очільник ОВА.

Згодом Олександр Прокудін повідомив, що опівночі російські війська атакували з БпЛА Антонівку. Через що загинув 37-річний місцевий житель.

«Ще один чоловік, 33 роки, дістав вибухову травму, уламкові поранення ніг та забій голови. Потерпілого шпиталізували. Також у лікарні зупинилося серце 53-річного херсонця, який вчора опівдні постраждав через атаку ворожого дрона у Херсоні. Лікарі робили все можливе, аби врятувати його життя, але поранення виявилося надто важкими», — зазначив він.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби обстріляли 34 населені пункти Херсонщини та поранили девʼятьох людей.