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За день на Миколаївщині чотири рази горіли будинки

Пожежа на Миколаївщині 15 січня, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 15 січня, фото: ДСНС

У середу, 15 січня, на Миколаївщині виникли чотири пожежі, всі — в житловому секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зранку горів житловий будинок у селі Арбузинка Первомайського району. Пожежу загасили на площі 5 квадратних метрів,  її спричинило коротке замикання електромережі.

Також вдень у селі Яструбинове у Вознесенському районі зайнявся дах житлового будинку. Господарі встигли до прибуття рятувальників загасили займання на мінімальній площі. Його спричинило порушення правил монтажу димаря.

Ввечері у селі Василівка Баштанського району горів житловий будинок. Вогнеборці приборкали пожежу площею 20 квадратних метрів.

Трохи згодом, в Інгульському районі Миколаєва, ледь не сталась масштабна пожежа в пʼятиповерховому житловому будинку. Тут загорілась розподільча електрощитова.

«На щастя у мешканців знаходився вогнегасник, тож вони самостійно загасили займання і запобігли її розповсюдженню», — йдеться в повідомленні.

У двох останніх епізодах — причини  встановлюються.

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.

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