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На понад ₴213 тисяч ошукали шахраї двох жителів Миколаївщини

Шахраї вкрали гроші у двох жителів Миколаївщини, фото: Кіберполіція УкраїниШахраї вкрали гроші у двох жителів Миколаївщини, фото: Кіберполіція України

Вчора, 15 січня, до відділення поліції звернулась мешканка Братської громади Миколаївщини з повідомленням про те, що її ошукали шахраї.

Жінка зазначила, що перейшла за посиланням в одній із соціальних мереж, щоб нібито отримати матеріальну допомогу, після чого з її рахунку зникли 100 200 гривень, повідомили у поліції Миколаївської області.

За словами поліцейських, ще однією жертвою подібної афери стала 61-річна мешканка Південноукраїнська. Жінка втратила 113 100 гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 КК України «Шахрайство», санкція якої передбачає позбавлення волі до восьми років. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення причетних до шахрайства осіб.

Слід зазначити, що у 2024 році в Україні відкрили майже 65 тисяч кримінальних проваджень за фактами шахрайства, що на 21% менше, ніж у 2023 році. Однак цей показник все ще у 2,7 разів перевищує довоєнний рівень. До суду доходить майже кожна четверта справа.

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