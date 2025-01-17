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Уночі росіяни вдарили по припортовій інфраструктурі Одещини: є пошкодження

Наслідки обстрілу Одещини 17 січня, фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одещини 17 січня, фото: Одеська обласна прокуратура

Уночі 17 січня російська армія атакувала ударними безпілотниками припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області — минулося без жертв, але пошкоджені будівлі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Тривала напружена робота наших сил ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок обстрілу є пошкодження фасадів будівель та житлового будинку», — йдеться в повідомленні.

За словами очільника ОВА, на місці працюють всі відповідні служби, а правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян.

Наслідки обстрілу Одещини 17 січня, фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одещини 17 січня, фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Одещини 17 січня, фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одещини 17 січня, фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що на Одещині внаслідок російської атаки, 17 листопада, пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. Збитки навколишньому середовищу оцінили в 931 мільйон гривень.

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