Обстріл інфраструктури Одещини 17 листопада завдав довкіллю ₴931 млн збитків

Наслідки удару по Одесі. Ілюстраційне фото: ДСНС України

На Одещині внаслідок російської атаки, 17 листопада, пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. Збитки навколишньому середовищу оцінили в 931 мільйон гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, через обстріл засмічені земельні ділянки металевими уламками та будівельними відходами площею 65,5 тисяч квадратних метрів.

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки Одеси 28 листопада в атмосферу потрапити забруднюючі речовини. Екологи оцінили збитки навколишньому середовищу в 176 тисяч гривень.