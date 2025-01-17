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Підозрюваний у роботі на росіян херсонець ледь не став військовим ЗСУ: його затримали

Затримання підозрюваного у роботі на росіян під час окупації Херсона, фото: ДБРЗатримання підозрюваного у роботі на росіян під час окупації Херсона, фото: ДБР

Правоохоронці затримали жителя Херсону, якого підозрюють у роботі на росіян під час окупації в захопленій колонії, а згодом він ледь не потрапив на службу до ЗСУ.

На співпрацю із росіянами він пішов у червні 2022 року, повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, він влаштувався на роботу в захоплену російською армією колонію, отримавши посаду кінолога. Чоловік служив окупаційній владі до звільнення Херсону, за що отримував зарплатню в рублях.

Зазначається, що після звільнення міста херсонець вирішив залишитися на підконтрольній Україні території та причаївся, а згодом потрапив до ЗСУ.

Його затримали до того, як він почав повноцінну службу. Йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності (частина 7 статті 111-1 ККУ).

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі він знаходиться під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що також за підозру у колабораціонізмі судитимуть заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсона з правових питань. Правоохоронці завершили розслідування.

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