  • четвер

    16 січня, 2025

  • 1.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 1.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За підозрою у колабораціонізмі судитимуть заступника голови окупаційної адміністрації Херсона

Заступника голови ВЦА Херсона судитимуть за колабораціонізм, фото: Херсонська обласна прокуратураЗаступника голови ВЦА Херсона судитимуть за колабораціонізм, фото: Херсонська обласна прокуратура

За підозру у колабораціонізмі судитимуть заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсона з правових питань. Правоохоронці завершили розслідування.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, обвинувачений — колишній правоохоронець. У 2022 році він почав співпрацювати з росіянами й став «заступником голови ВЦА міста Херсона». Щоб уникнути відповідальності, працював під псевдонімом.

Наразі чоловік перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду. Йому загрожує позбавлення до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Голої Пристані, який добровільно обійняв посаду так званого «керівника Пенсійного фонду Голопристанського району» — незаконного органу, який створила окупаційна влада регіону. Його засудили на 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Останні новини про: Херсон

У Херсоні за два тижні січня народилося вдвічі більше дітей, ніж у аналогічний період грудня
Херсонська лікарня екстреної допомоги отримала п’ять реанімобілів
Журналісти The Kyiv Independent показали, хто викрав прах Потьомкіна з Херсона
Реклама

Читайте також:

новини

У Первомайську на аукціон виставили комунальне приміщення за ₴242 тис.

Аліна Квітко
новини

У Миколаївській обласній клінічній лікарні експертні команди, що замінили МСЕК, провели уже 300 експертиз

Володимир Коваль
новини

Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко

Останні новини про: Херсон

Журналісти The Kyiv Independent показали, хто викрав прах Потьомкіна з Херсона
Херсонська лікарня екстреної допомоги отримала п’ять реанімобілів
У Херсоні за два тижні січня народилося вдвічі більше дітей, ніж у аналогічний період грудня

У Первомайську на аукціон виставили комунальне приміщення за ₴242 тис.

Аліна Квітко

У тролейбусному депо «Миколаївелектротрансу» встановили нову мийку

Цьогоріч найкращі спортсмени Миколаєва отримуватимуть до ₴16 тис. стипендії міського голови