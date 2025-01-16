За підозрою у колабораціонізмі судитимуть заступника голови окупаційної адміністрації Херсона

Заступника голови ВЦА Херсона судитимуть за колабораціонізм, фото: Херсонська обласна прокуратура

За підозру у колабораціонізмі судитимуть заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсона з правових питань. Правоохоронці завершили розслідування.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, обвинувачений — колишній правоохоронець. У 2022 році він почав співпрацювати з росіянами й став «заступником голови ВЦА міста Херсона». Щоб уникнути відповідальності, працював під псевдонімом.

Наразі чоловік перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду. Йому загрожує позбавлення до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Голої Пристані, який добровільно обійняв посаду так званого «керівника Пенсійного фонду Голопристанського району» — незаконного органу, який створила окупаційна влада регіону. Його засудили на 10 років тюрми з конфіскацією майна.