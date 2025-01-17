  • пʼятниця

    17 січня, 2025

  • 3.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині судитимуть директора підприємства за несплату понад ₴8,7 млн податків

На Одещині справу про ухиляння від податків скерували до суду. Ілюстративне фото з відкритих джерелНа Одещині справу про ухиляння від податків скерували до суду. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Одещині перед судом постане директор підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Компанія не сплатила понад 8,7 мільйона гривень податку на прибуток.

Як повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури, підприємство займається оптовою торгівлею спортивним одягом та взуттям.

Керівник компанії не задекларував у податкових звітах за 2022 рік вартість безоплатно отриманого товару, зокрема кросівок, імпортованих з Китаю.

Відзначається, що у ході досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало завдану державі шкоду.

Нагадаємо, що цьогоріч податкова служба перевірить 61 компанію в Миколаївській області. Це один із найнижчих показників по Україні. Для порівняння, у Києві перевірять у 11 разів більше компаній.

Останні новини про: Суд

Вносив неправдиві дані в «Оберіг»: в Одесі судитимуть співробітника ТЦК
Херсонський планетарій з кінолекторієм повернули у власність держави
На Одещині перейменують вісім судів
Реклама

Читайте також:

новини

«Нам потрібно прийняти це болісне рішення», – «Миколаївські парки» про знос понад тисячу дерев

Аліна Квітко
новини

«Може їм займатися нема чим», — директор «Миколаївських парків» каже, що екоінспекція програє в судах усі справи проти КП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Головний озеленювач Миколаєва обіцяє більше тіні після обрізки дерев на Соборній: «Треба почекати 3 роки»

Юлія Бойченко
новини

Усі 100 висаджених рік тому молодих сосен у миколаївському парку «Перемоги» загинули

Юлія Бойченко
новини

У Первомайську на аукціон виставили комунальне приміщення за ₴242 тис.

Аліна Квітко

Останні новини про: Суд

На Одещині перейменують вісім судів
Херсонський планетарій з кінолекторієм повернули у власність держави
Вносив неправдиві дані в «Оберіг»: в Одесі судитимуть співробітника ТЦК

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: щонайменше четверо загиблих

Усі 100 висаджених рік тому молодих сосен у миколаївському парку «Перемоги» загинули

3 години тому

Ще три нових тролейбуси з автономним ходом доставили до Миколаєва

Альона Коханчук

Головне сьогодні