На Одещині судитимуть директора підприємства за несплату понад ₴8,7 млн податків
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- Світлана Іванченко
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14:18, 17 січня, 2025
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На Одещині перед судом постане директор підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Компанія не сплатила понад 8,7 мільйона гривень податку на прибуток.
Як повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури, підприємство займається оптовою торгівлею спортивним одягом та взуттям.
Керівник компанії не задекларував у податкових звітах за 2022 рік вартість безоплатно отриманого товару, зокрема кросівок, імпортованих з Китаю.
Відзначається, що у ході досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало завдану державі шкоду.
Нагадаємо, що цьогоріч податкова служба перевірить 61 компанію в Миколаївській області. Це один із найнижчих показників по Україні. Для порівняння, у Києві перевірять у 11 разів більше компаній.
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