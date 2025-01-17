На Одещині судитимуть директора підприємства за несплату понад ₴8,7 млн податків

На Одещині справу про ухиляння від податків скерували до суду. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Одещині перед судом постане директор підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Компанія не сплатила понад 8,7 мільйона гривень податку на прибуток.

Як повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури, підприємство займається оптовою торгівлею спортивним одягом та взуттям.

Керівник компанії не задекларував у податкових звітах за 2022 рік вартість безоплатно отриманого товару, зокрема кросівок, імпортованих з Китаю.

Відзначається, що у ході досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало завдану державі шкоду.

Нагадаємо, що цьогоріч податкова служба перевірить 61 компанію в Миколаївській області. Це один із найнижчих показників по Україні. Для порівняння, у Києві перевірять у 11 разів більше компаній.