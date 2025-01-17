Мешканка Миколаївщини втратила всі кредитні гроші з картки оформлюючи допомогу від держави

Мешканка Миколаївщини втратила гроші через аферистів, фото: Кіберполіція України

Мешканка Коблівської громади Миколаївщини втратила гроші перейшовши за посиланням щодо отримання грошової підтримки від держави.

На оголошення 58-річна жінка натрапила у соціальній мережі, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, вона ввела свої особисті банківські дані, після чого з її карткового рахунку була списана 31 тисяча кредитних коштів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

У поліції нагадали миколаївцям, що для того щоб не стати жертвами аферистів, не можна передавати стороннім особам свої особисті дані та вводити у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах:

тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

пін-код від картки;

логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

Крім того, наголосили у поліції, потрібно переконатися, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційному сайті Уряду. А можливість отримати грошову допомогу в рамках програми «єПідтримка» здійснюється через офіційний застосунок «Дія».

Нагадаємо, що нещодавно мешканку Миколаївщини також ошукали шахраї. Жінка перейшла за посиланням в одній із соціальних мереж, щоб нібито отримати матеріальну допомогу, після чого з її рахунку зникли 100 200 гривень.