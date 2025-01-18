Росіяни обстраляли Херсонщину, загинув чоловік
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- Альона Коханчук
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17:12, 18 січня, 2025
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Російські військові 18 січня обстріляли з артилерії село Станіслав на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув 71-річний місцевий житель.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
«Через російську агресію у Станіславі загинув місцевий житель. Внаслідок ранкового артилерійського обстрілу смертельні поранення дістав 71-річний чоловік», — йдеться у повідомленні ОВА.
Там зазначили, що в момент ворожого удару загиблий перебував на вулиці. В обласній адміністрації висловили співчуття рідним та близьким вбитого.
Нагадаємо, що зранку, 18 січня, російські війська атакували Київ. Унаслідок ударів балістикою, загинули чотири людини, ще троє постраждалих.
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