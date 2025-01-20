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За добу росіяни обстріляли 32 населені пункти Херсонщини: є загиблий та поранені

Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратураНаслідки обстрілів Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсонській області упродовж минулої доби російські військові обстріляли 32 населені пункти. Одна людина загинула, двоє — поранені.

Про це вранці 20 січня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах області. Внаслідок атак пошкоджені 11 приватних будинків та автомобілі.

Крім того, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили «Shahed-131/136».

Також вночі 20 січня росіяни атакували й Миколаївську область. Протиповітряна оборона знищила два російських безпілотники у регіоні.

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