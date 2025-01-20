На першого заступника міністра охорони здоров'я готували замах: двох підозрюваних затримали

Знайдена у підозрюваних зброя. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали чоловіка й жінку за підозрою у підготовці вбивства першого заступника міністра охорони здоров’я.

Про це повідомили у Службі безпеки України та Київська міська прокуратура.

Зазначимо, що посаду першого заступника міністра охорони здоров’я обіймає саме Сергій Дубров.

За даними слідства, підозрюваними є двоє мешканців Київської області — чоловік і жінка. Вони стежили за посадовцем і вивчали маршрути його пересування і розпорядок дня.

Київська міська прокуратура розповіла, що в жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень від травм після ДТП померла жінка. Тоді в медзакладі чергував Сергій Дубров, який є лікарем-анестезіологом. Друзі жінки вважали, що в її смерті винен саме він, тому вирішили його вбити.

Підозрювані розробили детальний план убивства. Так, кілька місяців вони стежили за пересуванням Сергія Дуброва, орендували квартиру в житловому комплексі, де той живе. Вони придбали зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їх намірам завадили правоохоронці.

Затримана жінка. Фото: СБУ Затриманий чоловік. Фото: СБУ

Їм повідомили про підозру в підготовці умисного вбивства (частина 1 статті 14 частина 2 пункту 12 статті 115 Кримінального кодексу України). За це вони можуть отримати до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Слідчі просять у суді обрати підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Нагадаємо, що у Центральному суді Миколаєва пройшло чергове засідання у справі про вбивство на вулиці Архітектора Старова. Сторона захисту подала клопотання щодо визнання недопустимими двох протоколів з місця обшуку, які були підписані тією слідчою, яка їх не складала.