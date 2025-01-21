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Пожежа в готелі на гірськолижному курорті Туреччини: 66 загиблих, понад 50 постраждалих

Пожежа в готелі на гірськолижному курорті Туреччини. Фото: ReutersПожежа в готелі на гірськолижному курорті Туреччини. Фото: Reuters

Унаслідок пожежі, яка сталася в готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті Туреччини, загинули 66 людей, а понад 50 — постраждали. 

Про це у вівторок, 21 січня, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, пише Daily Sabah.

«На жаль, унаслідок пожежі, що спалахнула в цьому готелі, ми втратили 66 життів», — заявив міністр.

Пожежа в готелі на гірськолижному курорті Туреччини. Фото: Getty ImagesПожежа в готелі на гірськолижному курорті Туреччини. Фото: Getty Images

За його словами, рятувальні служби почали працювати приблизно через 45 хвилин після першого виклику. 12-поверховий готель, побудований на скелі з дерева, що значно ускладнило гасіння вогню.

«Я чув, як люди кричали про допомогу із вікон. Ми принесли мотузки, подушки та ковдри. До прибуття пожежних дві жінки вистрибнули з верхніх поверхів», — розповів співробітник сусіднього готелю Бариш Салгюр.

Пожежа виникла близько 3:30 ранку за місцевим часом. На момент інциденту в готелі проживали 237 постояльців.

Наслідки пожежі в готелі на гірськолижному курорті Туреччини. Фото: ReutersНаслідки пожежі в готелі на гірськолижному курорті Туреччини. Фото: Reuters
Наслідки пожежі в готелі на гірськолижному курорті Туреччини. Фото: ReutersНаслідки пожежі в готелі на гірськолижному курорті Туреччини. Фото: Reuters

Губернатор Болу Абдулазіз Айдин повідомляв, що причину пожежі поки не з’ясували, але зазначив, що вона почалася на поверсі, де розташований ресторан.

Наразі триває досудове розслідування, до якого залучено шість прокурорів. Експертна комісія з п’яти осіб має визначити точну причину трагедії.

Нагадаємо, що протягом доби 20 січня вогнеборці пʼять разів гасили пожежі на Миколаївщині, одна з яких виникла в результаті падіння уламків БпЛА. Також сталися пожежі в житловому секторі та навмисне підпалення очерету.

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