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$8 тисяч за охорону бізнесмена: в Одесі судитимуть трьох експоліцейських

Затримання підозрюваних експравоохоронців в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратураЗатримання підозрюваних експравоохоронців в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі колишнього начальника конвойної служби поліції та двох його підлеглих обвинувачують у зловживанні службовим становищем. Підозрювані займалися приватною охороною, чим завдали державі збитків на понад півмільйона гривень.

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, екскерівник, його заступник та співробітник організували охорону місцевому бізнесмену. Послуги оцінили у вісім тисяч доларів щомісяця. Для цього до підрозділу оформили поліцейського, який фактично виконував функції охоронця бізнесмена. При цьому він не з’являвся на робочому місці, але отримував зарплату, ніби-то працював за призначенням.

«Одночасно з цим, посадовці з метою документального підтвердження присутності «працівника» на службі, складали та підписували документи, які підтверджували виконання службових обов’язків їх підлеглим, який у свою чергу займався приватною охоронною діяльністю. Ця схема діяла з січня 2023 року по травень 2024 року», — говориться в повідомленні. 

Частину суми збитків обвинувачені відшкодували на етапі досудового розслідування. Наразі підозрюваних звільнили з правоохоронних органів, а справу передали до суду.

Затримання підозрюваних експравоохоронців в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратураЗатримання підозрюваних експравоохоронців в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура
Затримання підозрюваних експравоохоронців в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратураЗатримання підозрюваних експравоохоронців в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Раніше повідомлялось, перед судом повстане співробітник одного з одеських ТЦК, який вносив неправдиві дані у систему «Оберіг». За свої послуги він брав від чотирьох до семи тисяч доларів. 

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