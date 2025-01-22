  • середа

    22 січня, 2025

  • 4.8°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 22 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 4.8° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині поліція завершила розслідування щодо чоловіка, який задушив матір мотузкою

На Миколаївщині чоловік задушив свою матір мотузкою. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині чоловік задушив свою матір мотузкою. Фото: Нацполіція

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо жителя Миколаївщини, який підозрюється в умисному вбивстві своєї матері.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області та Миколаївська обласна прокуратура.

Нагадаємо, подія сталась 31 жовтня в селі Ольшанське. До поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що у будинку він виявив тіло сусідки без ознак життя. 

Слідство встановило, що між 54-річним чоловіком та його 77-річною матір’ю виникла сварка, під час якої син задушив жінку мотузкою. Після чого намагався замаскувати вбивство під самогубство.

Миколаївська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя села Ольшанське Миколаївського району за умисне вбивство, що передбачає частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.

Нагадаємо, 48-річний житель Одеського району зізнався у вбивстві свого 72-річного батька. У такий спосіб чоловік помстився за загибель хворої собаки. Тепер йому загрожує до 15 років тюрми.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві поліція затримала чоловіка за крадіжку в супермаркеті
Невідомі зі зброєю пограбували будинок на Вознесенщині
Пес Глок, який тиждень тому прибіг до поліції Миколаєва, знайшов нову родину
Реклама

Читайте також:

новини

В Миколаєві центр подології «Suda» постраждав від нічної атаки дронів

Аліна Квітко
новини

«Росіяни «звільнили» жилкоп», — миколаївець розповів, як діставав сусідку з-під завалів після нічної атаки

Аліна Квітко
новини

«Пропонували рішення ще рік тому»: компанія, яка будувала фонтани на Соборній в Миколаєві, готова надати спеціалістів для їхнього ремонту

Аліна Квітко
новини

Посол Франції й представниця ЄІБ відвідали Миколаїв та поспілкувалися з медіа

Юлія Бойченко
новини

У 2024 році автобусами «Миколаївпастранс» скористалось понад 7 млн пасажирів

Даріна Мельничук

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Пес Глок, який тиждень тому прибіг до поліції Миколаєва, знайшов нову родину
Невідомі зі зброєю пограбували будинок на Вознесенщині
У Миколаєві поліція затримала чоловіка за крадіжку в супермаркеті

Частина жителів Миколаєва через російську атаку залишись без тепла, світла та газу

По Миколаєву прилетіло сім шахідів, ще дев'ять збили, — Кім

4 години тому

Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Анна Гакман

Головне сьогодні