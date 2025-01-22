На Миколаївщині поліція завершила розслідування щодо чоловіка, який задушив матір мотузкою

На Миколаївщині чоловік задушив свою матір мотузкою. Фото: Нацполіція

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо жителя Миколаївщини, який підозрюється в умисному вбивстві своєї матері.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області та Миколаївська обласна прокуратура.

Нагадаємо, подія сталась 31 жовтня в селі Ольшанське. До поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що у будинку він виявив тіло сусідки без ознак життя.

Слідство встановило, що між 54-річним чоловіком та його 77-річною матір’ю виникла сварка, під час якої син задушив жінку мотузкою. Після чого намагався замаскувати вбивство під самогубство.

Миколаївська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя села Ольшанське Миколаївського району за умисне вбивство, що передбачає частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.

Нагадаємо, 48-річний житель Одеського району зізнався у вбивстві свого 72-річного батька. У такий спосіб чоловік помстився за загибель хворої собаки. Тепер йому загрожує до 15 років тюрми.