Сучасний простір та розумні технології: на Миколаївщині запрацював перший кулінарний хаб для навчання кухарів

На Миколаївщині запрацював перший кулінарний хаб для навчання кухарів, фото: Миколаївська ОДА

У середу, 22 січня, у Миколаївському районі на базі професійного коледжу відкрили навчально-практичний центр. За ініціативи першої леді України Олени Зеленської у контексті реформи шкільного харчування Міністерства освіти і науки України тут створено кулінарний хаб.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.

У церемонії відкриття взяли участь начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, його заступник Олександр Трайтлі, директорка департаменту освіти і науки ОВА Алла Веліховська, голова постійної комісії з питань науки і освіти Миколаївської обласної ради Євген Горбуров, адміністрація закладу, викладачі, учні та представники медіа.

Очільник області, відкриваючи хаб зауважив, що це перший такий реалізований проєкт у закладах професійно-технічної освіти Миколаївщини. Найближчим часом тут проводитиметься перепідготовка кухарів дитячих садків та закладів освіти для переходу на харчування за новою системою. Також активно користуватимуться на практичних заняттях сучасною базою цього центру й учні коледжу.

На Миколаївщині запрацював перший кулінарний хаб для навчання кухарів, фото: Миколаївська ОДА

На Миколаївщині запрацював перший кулінарний хаб для навчання кухарів, фото: Миколаївська ОДА

На Миколаївщині запрацював перший кулінарний хаб для навчання кухарів, фото: Миколаївська ОДА

На Миколаївщині запрацював перший кулінарний хаб для навчання кухарів, фото: Миколаївська ОДА

На Миколаївщині запрацював перший кулінарний хаб для навчання кухарів, фото: Миколаївська ОДА

«Це інвестиція в якість підготовки робітничих кадрів. Тому кулінарний хаб має стати сучасним простором для навчання фахівців харчового комплексу майстерності приготування їжі з оновленого шкільного меню. Це важливо, щоб наші діти у навчальних закладах їли тільки корисні й смачні страви», – сказав Віталій Кім.

Роботи зі створення навчально-практичного центру було розпочато навесні 2024 року. На ці цілі з державного бюджету виділили 5,6 млн гривень, ще понад 6 млн – додав сам навчальний заклад. На сьогодні ж кулінарний хаб повністю облаштований та готовий приймати слухачів й здобувачів освіти.

«Він обладнаний найсучаснішим кухонним приладдям – до прикладу, пароконвекційною та ротаційною печами, що дозволяють використовувати розумні технології й теплову кулінарну систему під час навчання приготування їжі. Я дуже гордий, що наш навчальний заклад та його педколектив дотичний до цієї натхненної справи», – зазначив директор коледжу.

На черзі відкриття в області ще чотирьох навчально-виробничих центрів за іншими напрямами на базі закладів професійно-технічної освіти. Їх планують запустити у роботу цьогоріч навесні.