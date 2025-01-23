У селі на Миколаївщині горів житловий будинок
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:52, 23 січня, 2025
-
Вчора вдень, 22 січня, у селі Висунськ в Баштанському районі Миколаївщини горів житловий будинок.
Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Вогнеборцям вдалося приборкали займання площею 30 квадратних метрів та вберегти будинок від повного знищення. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.
Останні новини про: Пожежі