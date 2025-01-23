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У селі на Миколаївщині горів житловий будинок

Пожежа в житловому будинку у селі Висунськ 22 січня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в житловому будинку у селі Висунськ 22 січня, фото: ДСНС Миколаївщини

Вчора вдень, 22 січня, у селі Висунськ в Баштанському районі Миколаївщини горів житловий будинок.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вогнеборцям вдалося приборкали займання площею 30 квадратних метрів та вберегти будинок від повного знищення. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.

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