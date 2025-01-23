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На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути гідротехнічні споруди громаді

Ставок на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті» для ілюстраціїСтавок на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Миколаївська окружна прокуратура через суд вимагає повернути у власність громади гідротехнічні споруди, вартість яких перевищує 66 мільйонів гривень.

Як зазначають у відомстві, прокурори з’ясували, що фізична особа незаконно зареєструвала право власності на ці споруди. Крім того, вони є частиною ставків і раніше перебували у неї в оренді. 

«Безпідставне вибуття таких об’єктів із власності територіальної громади порушує законодавчо встановлений порядок набуття та реалізації права власності, а також інтереси держави у сфері контролю за використанням і охороною комунальної власності», — говориться у повідомленні.  

Зазначається, що відповідно до законодавства, гідротехнічні споруди можуть перебувати лише у власності держави або територіальної громади. Незаконне набуття таких об’єктів створює загрозу для інтересів держави та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що миколаївська окружна прокуратура повернула у власність громади земельну ділянку площею 21 гектар разом зі ставком. Водойма була занедбана і майже пересохла. 

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