На Миколаївщині зафіксували спалахи африканської чуми свиней
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- Анна Гакман
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22:06, 23 січня, 2025
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У трьох районах Миколаївської області зафіксували випадки африканської чуми свиней (АЧС).
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.
Зазначається, що спеціалісти провели необхідні протиепізоотичні заходи, обмежили торгівлю живими свинями та продуктами з них.
«В зв’язку з випадками захворювання свиней, в кожному з неблагополучних районів були проведені засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, затверджені плани заходів з ліквідації даного захворювання. Проведено знищення 13 голів диких кабанів та 6 голів свиней у визначеному місці. Проведено дезінфекцію території, де перебували хворі свині, прилеглої території, транспорту задіяного в заходах (при виїзді із місця спалаху та місця доставки), місця спалення», – йдеться у повідомленні.
Крім того, в мисливських угіддях Первомайського району взято проби у диких кабанів для подальших моніторингових досліджень. Зазначається, що загалом обстежено понад 1 тисячу 800 домогосподарств, де всі свині визнано клінічно здоровими.
Як розпізнати «Африканську чуму свиней»?
- раптова загибель тварини, за відсутності клінічного прояву;
- підвищення температури тіла до 40.5-42°C;
- зниження апетиту, в’ялість, швидка втомлюваність, слабкість тазових кінцівок, хитка хода, посилена спрага, тварини лежать, зарившись в підстилку;
- кашель, блювота, діарея (іноді з кров’ю), частіше запор, слизисті виділення з очей та носа, параліч тазових кінцівок, можливі аборти у самок;
- червонувато-фіолетові плями на череві, підгрудку, мошонці, вухах, п’ятачку та кінцівках (необхідно відрізняти від бешихи та класичної чуми свиней).
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