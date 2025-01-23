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На Миколаївщині зафіксували спалахи африканської чуми свиней

На Миколаївщині зафіксували спалахи африканської чуми свиней, фото: IStockНа Миколаївщині зафіксували спалахи африканської чуми свиней, фото: IStock

У трьох районах Миколаївської області зафіксували випадки африканської чуми свиней (АЧС).

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Зазначається, що спеціалісти провели необхідні протиепізоотичні заходи, обмежили торгівлю живими свинями та продуктами з них.

«В зв’язку з випадками захворювання свиней, в кожному з неблагополучних районів були проведені засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, затверджені плани заходів з ліквідації даного захворювання. Проведено знищення 13 голів диких кабанів та 6 голів свиней у визначеному місці. Проведено дезінфекцію території, де перебували хворі свині, прилеглої території, транспорту задіяного в заходах (при виїзді із місця спалаху та місця доставки), місця спалення», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в мисливських угіддях Первомайського району взято проби у диких кабанів для подальших моніторингових досліджень. Зазначається, що загалом обстежено понад 1 тисячу 800 домогосподарств, де всі свині визнано клінічно здоровими. 

Як розпізнати «Африканську чуму свиней»?

  • раптова загибель тварини, за відсутності клінічного прояву;
  • підвищення температури тіла до 40.5-42°C;
  • зниження апетиту, в’ялість, швидка втомлюваність, слабкість тазових кінцівок, хитка хода, посилена спрага, тварини лежать, зарившись в підстилку;
  • кашель, блювота, діарея (іноді з кров’ю), частіше запор, слизисті виділення з очей та носа, параліч тазових кінцівок, можливі аборти у самок;
  • червонувато-фіолетові плями на череві, підгрудку, мошонці, вухах, п’ятачку та кінцівках (необхідно відрізняти від бешихи та класичної чуми свиней).

 

 

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