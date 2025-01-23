На Миколаївщині зафіксували спалахи африканської чуми свиней, фото: IStock

У трьох районах Миколаївської області зафіксували випадки африканської чуми свиней (АЧС).

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Зазначається, що спеціалісти провели необхідні протиепізоотичні заходи, обмежили торгівлю живими свинями та продуктами з них.

«В зв’язку з випадками захворювання свиней, в кожному з неблагополучних районів були проведені засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, затверджені плани заходів з ліквідації даного захворювання. Проведено знищення 13 голів диких кабанів та 6 голів свиней у визначеному місці. Проведено дезінфекцію території, де перебували хворі свині, прилеглої території, транспорту задіяного в заходах (при виїзді із місця спалаху та місця доставки), місця спалення», – йдеться у повідомленні.

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Крім того, в мисливських угіддях Первомайського району взято проби у диких кабанів для подальших моніторингових досліджень. Зазначається, що загалом обстежено понад 1 тисячу 800 домогосподарств, де всі свині визнано клінічно здоровими.

Як розпізнати «Африканську чуму свиней»?