На Херсонщині через російські удари поранені троє людей

Обстріл Херсонщини, фото: Поліція Херсонської області

У Херсонській області минулої доби, 23 січня, внаслідок російської агресії троє людей зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та девʼять приватних будинків. Також росіяни понівечили сараї, гараж та автомобілі.

Слід зазначити, що російські війська щодня обстрілюють Херсонську область. Внаслідок російських обстрілів на правобережжі Херсонщини 22 січня семеро людей отримали поранення.