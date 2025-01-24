Через російську атаку в Херсоні постраждав чоловік

Росіяни атакували Херсонщину. Ілюстраційне фото: Getty Images

У пʼятницю, 24 січня, російські війська обстріли Херсон з безпілотників. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що 64-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення руки та ноги.

«Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги. Його стан — середньої тяжкості», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області, 23 січня, внаслідок російської агресії троє людей зазнали поранень.