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Росіяни за добу обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини: четверо поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські війська минулої доби, 25 січня, завдали ударів по 35 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого дістали поранення четверо людей.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами російські військові знову били по житлових кварталах, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки. Також росіяни понівечили приватний автомобіль.

Слід зазначити, що росіяни щодня обстрілюють Херсонщину. У пʼятницю, 24 січня, вони обстріляли Херсон з безпілотників. Внаслідок атаки постраждав чоловік. Він дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення руки та ноги. 

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