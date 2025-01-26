Протягом доби у Миколаєві виникло дві пожежі: горів будинок та автосалон

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївщини

У суботу, 25 січня, у Миколаєві виникли дві пожежі. Горів дах будинку, а також виникло займання автосалону.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За словами вогнеборців, на вулиці Госпітальній загорівся дах не експлуатованої будівлі. Пожежу ліквідували площею 65 квадратних метрів.

Також на вулиці Будівельників зайнявся салон легкового автомобіля Opel Astra, займання на мінімальній площі загасили до прибуття співробітників ДСНС. Причини наразі встановлюються.

Крім того, рятувальники Миколаївщини тричі залучалися до надання допомоги місцевим жителям у різних надзвичайних ситуаціях. Вони допомагали медикам, визволяли дитину, яка застрягла між стіною та батареєю та рятували жінку з ями.