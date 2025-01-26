Минулої доби миколаївські надзвичайники допомагали медикам, визволяли дитину та рятували жінку з ями
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- Марія Хаміцевич
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9:30, 26 січня, 2025
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У суботу, 25 січня, рятувальники Миколаївщини тричі залучалися до надання допомоги місцевим жителям у різних надзвичайних ситуаціях.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
У Миколаєві рятувальники звільнили ніжку чотирирічної дитини, яка застрягла між стіною та батареєю. Дитину вдалося визволити уникнувши травмування.
У Південноукраїнську рятувальники допомогли бригаді швидкої медичної допомоги потрапити до квартири, де перебував хворий чоловік 1954 року народження, який потребував термінової медичної допомоги.
Крім того, у Миколаєві рятувальники надали допомогу жінці 1976 року народження, яка впала у яму й не змогла самостійно вибратися.
Нагадаємо, що раніше в Очакові лікарі звернулися по допомогу до рятувальників, оскільки не могли самостійно транспортувати хворого чоловіка до швидкої. Чоловік перебував у квартирі на другому поверсі та потребував госпіталізації. Рятувальники прибули на місце та перенесли хворого до автомобіля медиків.
Також рятувальники надали допомогу чоловіку, який знаходився в очереті на узбережжі Інгулу на Миколаївщині. Він лежав в очереті ближче до берега із симптомами переохолодження.
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