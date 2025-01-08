В Очакові рятувальники допомогли лікарям госпіталізувати хворого чоловіка
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- Марія Хаміцевич
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9:26, 08 січня, 2025
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Вчора вдень, 7 січня, в Очакові, що на Миколаївщині, лікарі звернулися по допомогу до рятувальників, оскільки не могли самостійно транспортувати хворого чоловіка до швидкої.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Чоловік перебував у квартирі на другому поверсі та потребував госпіталізації. Рятувальники прибули на місце та перенесли хворого до автомобіля медиків. Чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.
Нагадаємо, що раніше рятувальники надали допомогу чоловіку, який знаходився в очереті на узбережжі Інгулу на Миколаївщині.
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