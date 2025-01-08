В Очакові рятувальники допомогли лікарям госпіталізувати хворого чоловіка

Рятівники допомогли лікарям госпіталізувати хворого в Очакові, фото: ДСНС Миколаївщини

Вчора вдень, 7 січня, в Очакові, що на Миколаївщині, лікарі звернулися по допомогу до рятувальників, оскільки не могли самостійно транспортувати хворого чоловіка до швидкої.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Чоловік перебував у квартирі на другому поверсі та потребував госпіталізації. Рятувальники прибули на місце та перенесли хворого до автомобіля медиків. Чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.

Рятівники допомогли лікарям госпіталізувати хворого в Очакові, фото: ДСНС Миколаївщини Рятівники допомогли лікарям госпіталізувати хворого в Очакові, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що раніше рятувальники надали допомогу чоловіку, який знаходився в очереті на узбережжі Інгулу на Миколаївщині.