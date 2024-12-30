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На Миколаївщині врятували чоловіка з очерету на узбережжі Інгулу: його госпіталізували

Рятувальники дістала чоловіка з очерету на узбережжі Інгулу, фото: vdvelde.comРятувальники дістала чоловіка з очерету на узбережжі Інгулу, фото: vdvelde.com

На Миколаївщині рятувальники надали допомогу чоловіку, який знаходився в очереті на узбережжі Інгулу.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що 29 грудня від пастуха надійшло повідомлення про те, що в річці Інгул орієнтовно в районі селі Каравелове Мішково-Погорілівської громади чутно крик чоловіка, що просить про допомогу.

Рятувальники відшукали чоловіка. Він лежав в очереті ближче до берега із симптомами переохолодження. Ношами його транспортували до карети швидкої допомоги та передали медикам. Постраждалого госпіталізували. Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві врятували чоловіка, який пішов купатись на місцевому пляжі у мікрорайоні Намив, але довго не повертався. Рятувальники обстежили акваторію і за 20 хвилин виявили чоловіка.

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