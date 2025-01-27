Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки та авто, є загибла й поранені

Через обстріл Херсонщини одна людина загинула і двоє поранені, фото архів «МикВісті»

У Херсонській області минулої доби, 26 січня, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під російським вогнем та авіаударами перебували 30 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені багатоповерхівка, пʼять приватних будинків й автомобіль.

Крім того, вночі, 27 січня, росіяни обстрілювали Миколаївську область. Сили протиповітряної оборони знищили у регіоні ударний безпілотник «Shahed 131/136». Водночас о 02:08 російська армія атакувала акваторію Очаківської громади FPV-дроном.