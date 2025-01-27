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На Миколаївщині за добу виникли чотири пожежі: постраждали житлові будинки та горіло сміття

Чотири пожежі виникли у Миколаївській області за добу, фото: ДСНСЧотири пожежі виникли у Миколаївській області за добу, фото: ДСНС

У Миколаївській області минулої доби, 26 січня, виникли чотири пожежі. Через коротке замикання електромережі двічі горіло в житловому секторі. Також горіло сміття.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. 

За словами вогнеборців, у Первомайську горів гараж на приватній території. Вогнеборці оперативно приборкали пожежу на площі 30 квадратних метрів. 

Також виникло займання сараю на приватній території у смт Врадіївка  Первомайського району загасили. Для доставлення води залучалась техніка місцевої добровільної пожежної команди. Спільними зусиллями пожежу вдалось загасити на площі 24 квадратних метрів.

Зазначаєтьбся, що в обох випадках займання спричинило коротке замкнення електромережі.

Щодо ще двох пожеж — у  Миколаєві зареєстрували два випадки горіння сміття. Один — у будівлі, яка не експлуатується, другий — у сміттєвому контейнері.

Чотири пожежі виникли у Миколаївській області за добу, фото: ДСНСЧотири пожежі виникли у Миколаївській області за добу, фото: ДСНС
Чотири пожежі виникли у Миколаївській області за добу, фото: ДСНСЧотири пожежі виникли у Миколаївській області за добу, фото: ДСНС
Чотири пожежі виникли у Миколаївській області за добу, фото: ДСНСЧотири пожежі виникли у Миколаївській області за добу, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.

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