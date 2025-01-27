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На узбережжя Одещини винесло міну: військові моряки її знешкодили

До берегів Одеської області хвилями винесло морську міну. Знайдений боєприпас знешкодили військові моряки.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських Сил ЗС України, але не уточнили де саме виявили та підірвали міну.

«Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку винесло на узбережжя Одещини. Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву на місці», — говориться у повідомленні. 

У відомстві нагадали правила поводження з небезпечними знахідками. Зазначається, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати або знешкоджувати. 

«У разі виявлення таких предметів — повідомьте відповідні служби. Також інформуємо, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя», — зазначили у відомстві. 

Слід зазначити, що це вже не перший випадок, коли військові моряки знищують морську міну, яку виносить на узбережжя Одеської області.

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