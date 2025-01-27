На Херсонщині протягом тижня знищили 80% російських дронів

FPV-дрон. Ілюстраційне фото: heroesukraine.org

Над Херсонською областю минулого тижня Сили оборони знищили 80% російських безпілотників.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що з 20 по 26 січня росіяни застосували 1354 FPV-дронів та «скидів», з них 362 дрона у межах Херсонської громади.

Загалом знищили 1089 БпЛА, з них 303 — на території Херсонської громади.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, з 6 по 12 січня над Херсонщиною вдалося збити 65% російських безпілотників. Крім того, більшість FPV-дронів не досягають своєї мети.