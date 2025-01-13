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Над Херсонщиною за тиждень збили 65% російських безпілотників, — Прокудін

Наслідки російських атак у Херсоні. Фото: Нацполіція Херсонської областіНаслідки російських атак у Херсоні. Фото: Нацполіція Херсонської області

За тиждень над Херсонщиною вдалося збити 65% російських безпілотників. Крім того, більшість FPV-дронів не досягають своєї мети. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

«За тиждень, з 6 по 12 січня, було знищено 10 дронів типу «Крило», 1238 — FPV і «Ланцетів», 3 — «Шахеди». Загалом вдалося збити близько 65% усіх запущених по нашій області безпілотників впродовж тижня. При цьому, в середньому 90-95% FPV-дронів не досягають цілі і нейтралізуються різними засобами», — повідомив він. 

За його словами, не існує 100% захисту засобами РЕБ. Але він переконує, що обладнання, яке постійно передається військовим, рятує сотні життів мирних жителів. 

«Але ми прагнемо на максимум підняти ефективність подавлення дронів. Однак противник теж не стоїть на місці і модернізує ці знаряддя вбивства. Наразі росіяни почали використовувати оптоволоконні дрони, на які не діють системи радіоелектронної боротьби. Разом із військовими ми вже шукаємо рішення для ефективної боротьби з цією загрозою», — запевнив Олександр Прокудін. 

Раніше повідомлялось, що через обстріли на Херсонщині минулої доби, 12 січня, поранені 10 людей. Росіяни били по 36 населених пунктах області.

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